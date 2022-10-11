В Перевальске из-за игр детей с огнем сгорел многоквартирный дом

Тушение осложнялось несколькими факторами - поздним обнаружением и тем, что дом деревянный. Фото: МЧС ЛНР

В городе Перевальске из-за детских шалостей с огнем сгорел нежилой многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там рассказали, что 10 октября на дежурную линию «101» от жителей города поступил звонок про пожар, возникший в заброшенном двухэтажном доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь уже успел охватить два этажа здания, и пламя стремительно распространялось вверх.

- Началось тушение, которое осложнялось несколькими факторами: поздним обнаружением, тем, что дом деревянный. Кроме того, произошло обрушение крыши и перекрытий, - пояснили в МЧС.

Уточняется, что на обуздание огня у пожарных ушло несколько часов. Пламя успело уничтожить все на площади 180 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной возгорания стали игры детей, собиравшихся здесь. По словам соседей, в здании нежилого дома часто обитала компания подростков.

- В одной из квартир они оборудовали себе пристанище, чтобы согреться периодически топили печь, жгли спички, - рассказали в министерстве.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Площадь пожара в типографии Донецка достигло трех тысяч квадратных метров

Причиной пожара стало попадание украинских снарядов (подробнее)