В ЛНР приступили к ликвидации таможенных постов на границе с Россией

С 5 октября таможенная граница ЛНР с Россией стала административной Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ЛНР приступили к ликвидации всех таможенных постов, расположенных на границе с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями России. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Республики.

Там пояснили, что 10 октября Правительство Луганской Народной Республики приняло постановление «О закрытии пунктов пропуска», в связи с которым и была запущена данная процедура.

- Речь идет о таможенных постах «Меловое», «Просяное», «Танюшевка», «Лантратовка», «Красная Таловка», «Изварино», «Червонопартизанск», «Должанский» и «Красная Могила», - рассказали в ведомстве.

При этом в таможенном комитете обратили внимание граждан на тот факт, что внутренние таможенные посты ЛНР - такие как «Луганск», «Алчевск», «Антрацит», «Свердловск» и «Старобельск» - продолжат работу в штатном режиме, проводя импортно-экспортные операции с товарами из третьих стран.

Отметим, что ранее в Государственном таможенном комитете Республики заявили о том, что с 5 октября таможенная граница ЛНР с Россией станет административной.

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