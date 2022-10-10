Украинские боевики обстреливают Киевский район Донецка: с начала дня ранены четверо мирных жителей

Эксперты документируют очередное преступление ВСУ. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня, 10 октября, украинские боевики целый день обстреливают Киевский район Донецка из артиллерии 155-го калибра (стандарт НАТО). С начала дня ранены четверо жителей города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- При обстреле Киевского района получили ранения мужчины 1955 и 1960 г. р. Кроме того, с осколочными ранениями госпитализированы двое мужчин 1954 и 1974 годов рождения. Оба доставлены в Республиканский травматологический центр, - говорится в сообщениях градоначальника.

По данным СЦКК, враг целый день бьет из Орловки. Жители сообщают о прилетах возле «Донецк Сити».

Помимо этого, в Киевском районе разрушение получило здание котельной, в ее помещении повреждены газовая труба и остекление.

Тем временем, военные эксперты сообщили об обстреле ВСУ поселка Лидиевка, в котором повреждены два частных дома. В частности, пострадали оконное остекление, крыши и хозпостройки.

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