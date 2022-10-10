Количество раненых в Горловке возросло до трех

Горловка постоянно в эпицентре огня ВСУ. Фото: Иван Приходько

Количество пострадавших в Горловке в результате обстрелов города ВСУ 10 октября возросло до трех. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- По уточненным данным, ранение получил 17-летний подросток 2005 г. р., во время обстрела находившийся на остановке общественного транспорта «Гольмовский поворот», что в Никитовском районе Горловки. Пострадавшему оказывают медицинская помощь, - сообщил Приходько.

Ранее "КП" сообщала, что вооруженные формирования Украины нанесли удар по Калининскому району Горловки. В результате артобстрела по улице Пересыпкина повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобили, ранены двое мужчин, 1976 и 1967 годов рождения. Попадание украинских снарядов было в районе жилого массива «Солнечный». Пострадавших госпитализировали в больницу.

Напомним, что за минувшие сутки украинские боевики 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 166 боеприпасов. В Донецке ранены четыре мирных жителя.

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