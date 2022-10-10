ВСУ ударили по водоканалу в Донецке, есть пострадавшие

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 10 октября, украинские боевики нанесли артудар по главному офису «Воды Донбасса» в Донецке. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики нанесли удар по территории водоканала на улице Щорса в Киевском районе Донецка. В результате обстрела ранения получили мирные жители: мужчины 1955 и 1960 годов рождения, - говорится в распространенном штабом сообщении.

Ранее «КП» сообщала, что двое мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ в Калининском районе Горловки.

За минувшие сутки украинские боевики сорок три раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 166 боеприпасов. В Донецке ранены четыре мирных жителя. Повреждены двадцать домов в столице Республики, Старомихайловке и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

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