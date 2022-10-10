Церемония прощения с легендарным голкипером Юрием Дегтеревым пройдет на центральной аллее кладбища «Донецкое море»

Юрий Дегтерев Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

11 октября на бульваре Пушкина, 27 (площадка возле компании «Феникс») желающих попрощаться с выдающимся донецким вратарем Юрием Дегтеревым с 11.30 будет ожидать автобус. Отправление – в 12.00. Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов.

Похоронят легендарного голкипера на кладбище «Донецкое море».

«КП» сообщала, что 9 октября, ночью в Донецке скончался выдающийся вратарь Юрий Дегтерев. Юрий Витальевич последние годы болел. Умер в ночь, когда ВСУ обстреляли центр Донецка. Знаменитый вратарь жил на бульваре Пушкина.

Юрий Витальевич 17 лет защищал ворота донецкого «Шахтера». «Оранжево-черные» с ним в 1975 и 1979 годах становились серебряными призерами чемпионата СССР, а в 1978-м – бронзовыми. В 1980 году завоевали Кубок СССР. За сборную СССР Юрий Дегтерев сыграл в 17 матчах (хотя он утверждал, что отыграл 21 матч - еще 4 выставочных матча просто не вошли в официальную статистику), из них 10 он отстоял на «0».

В 1977 году Дегтерева признали лучшим вратарем СССР и третьим футболистом страны вслед за легендарными Давидом Кипиани и Олегом Блохиным; пять раз входил в число 33-ти лучших футболистов СССР.

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