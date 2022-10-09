Глава ДНР выразил соболезнования в связи со смертью легендарного донецкого футболиста

Юрий Витальевич 17 лет защищал ворота донецкого «Шахтера». Фото: архив КП

Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким легендарного донецкого футболиста Юрия Дегтерева. Об этом лидер государства написал в своем телеграм-канале.

— Это не те предатели, которые бросили Донбасс за зеленые бумажки и радуются смертям людей и ударам по Крымскому мосту. Это настоящий человек. Гордость Донбасса. Прощай, Легенда! — отметил Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер. Все как в забое. Для них честь страны была на первом месте. Весь Союз гордился такими людьми, к футболистам Донбасса относились с уважением.

— Он мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России и наш футбол возродился. Почти все мечты сбылись, и футбол мы обязательно возродим, даже нет сомнений, — отметил Пушилин.

Напомним, что Юрий Дегтярев умер ночью, 9 октября, в Донецке. Знаменитый вратарь жил на бульваре Пушкина.

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