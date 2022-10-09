Калужская область доставила в Первомайск более 40 тонн гумпомощи

Стройматериалы будут использовать для ремонта домов, поврежденных обстрелами ВФУ. Фото: пресс-служба администрации Первомайска

В населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике доставили более 40 тонн гуманитарной помощи. Груз в виде стройматериалов и оборудования Республике передала Калужская область. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

— Сегодня в Первомайск прибыл очередной гуманитарный груз из Калужской области. Две фуры доставили более 40 тонн строительных материалов и оборудования для закрытия теплового контура многоквартирных жилых домов, поврежденных в ходе обстрелов со стороны ВФУ, — отметил мэр.

Напомним, что в Донецкую и Луганскую Народные Республики регулярно доставляется гуманитарная помощь. Ранее в ДНР доставили 150 тонн гуманитарной помощи для больниц. Груз включал, в том числе, вакцину для профилактики гриппа и COVID-19. В Минздраве отметили, что это особенно важно для предупреждения прогнозируемого роста заболеваемости в осенне-зимний период.

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