В Мариуполе в тестовом режиме запустили девять котельных

На следующей неделе в городе заработают 32 котельные. Фото: Минстрой ДНР

Девять котельных уже запушено в Мариуполе в тестовом режиме, а до 15 октября в работе будет уже 32 стационарных объекта теплоснабжения. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко во время встречи с жителями Приморского района города.

— Движется работа по подключению частных и многоквартирных домов к электроснабжению. Ремонтируются линии электропередач, ведется установка новых подстанций. Специалистами «Россетей» проводится замена высоковольтных линий общей протяженностью 385 км, — отметил мэр.

Иващенко подчеркнул, что в городе уже разработан план по подаче электроэнергии, а ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

— Растет число ремонтных бригад, которые занимаются восстановлением электроснабжения именно в частном секторе района. В тоже время 95% многоквартирных домов здесь уже со светом, — рассказал градоначальник.

Напомним, что вода вернулась в дома всех четырех районов Мариуполя. Централизованным водоснабжением обеспечены 18 школ, 10 больниц, 17 детских садов, а также две тысячи многоквартирных жилых домов.

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