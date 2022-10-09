Комбинат «Азовсталь» в Мариуполе преобразуют в индустриальный парк

Созданием индустриального парка займется Корпорация развития Донбасса. Фото: официальный сайт Главы ДНР

Территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе преобразуют в индустриальный парк. Заниматься этим будет недавно созданная Корпорация развития Донбасса. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Эта задача присутствует в концепции мастер-плана развития города, утвержденного Главой ДНР, и положительно скажется на инвестиционном климате Донецкой Народной Республики, — подчеркнул Хоценко. — Такой подход нам позволит не выводить эти площади и объекты из промышленной зоны, а создать там рабочие места для местных профильных специалистов.

Председатель добавил, что сейчас на территории комбината продолжается обследование и разминирование, а вся инфраструктура «Азовстали» нуждается в восстановлении.

— Есть и плюс — шламовые отвалы. По сути, это сырьевая база, на которую можно приглашать тех же самых промышленных резидентов. Это производство цемента и других инертных материалов, которые затем можно использовать в дорожном строительстве, — отметил Хоценко.

Напомним, что Денис Пушилин твердил концепцию мастер-плана по развитию Мариуполя 31 июля.

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