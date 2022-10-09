Украинские боевики открыли огонь по школе в Калининском районе Донецка

ВФУ продолжает обстреливать школы Донецка (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Украинские боевики открыли огонь по Калининскому району Донецка, в результате чего повреждения получила школа №7. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— При обстреле Калининского района Донецка украинские боевики нанесли удар по школе №7 на улице Полины Осипенко, 18. Удар пришёлся в третий этаж учебного заведения, — отметили в Штабе.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что обстрел Калининского района велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Нетайлово. Всего был выпущен один артиллерийский снаряд калибром 155 мм.

Тем временем ВФУ открыли огонь по Кировскому, Петровскому и Куйбышевскому районам города. В СЦКК подчеркнули, что противник возобновил веерные обстрелы Донецка. По четырем районам города было выпущено около 15 снарядов калибром 155 мм.

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