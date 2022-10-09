Денис Пушилин поздравил работников сельского хозяйства ДНР с профессиональным праздником

Глава Республики подчеркнул важность аграриев в современном мире. Фото: пресс-служба администрации главы ДНР

Денис Пушилин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Донецкой Народной Республики с профессиональным праздником. Глава подчеркнул, что они трудятся в сложных условиях непрекращающихся обстрелов и необходимости разминирования значительных сельскохозяйственных территорий. Об этом лидер государства сообщил в своем телегам-канале.

— Благодарю вас от имени каждого жителя Республики. Ваша целеустремленность и любовь к своему делу – основа успешного развития аграрного комплекса, — подчеркнул Пушилин.

Глава Республики отметил, что перед работниками стоят важные задачи: добиться минимальных цен на продукты питания и значительно увеличить объем продукции. Как у нового субъекта Российской Федерации у Донецкой Народной Республики для этого открываются широкие перспективы.

Напомним, что ранее аграрии Донецкой Народной Республики собрали с полей свыше 800 тонн овощей.

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