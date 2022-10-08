В Ясиноватой в результате артудара «Градами» погиб мирный житель, ранена девушка

ВСУ выпустили по Ясиноватой 20 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град». Фото: АГ Ясиноватая

Сегодня, 8 октября, украинские боевики выпустили по Ясиноватой 20 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град». В результате погиб пожилой житель, ранена девушка.

- В результате очередного обстрела ВФУ г. Ясиноватая погиб мужчина 1947 г.р. В городе множественные пожары в частном секторе, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

По информации местных властей, в Ясиноватой на улице Коммунальная, 64 ранена девушка. Повреждения получили несколько многоквартирных домов. Зафиксировано прямое попадание в крышу дома, где расположена налоговая инспекция.

Тем временем, стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Карань в 30 км от Мариуполя. Станция расположена в поселке Андреевка Тельмановского района. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о ранении мужчины 1984 г.р.

Также в Донецке по ул. Бирюзова в Кировском районе на мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался 17-летний подросток.

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