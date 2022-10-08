Военные эксперты ДНР установили, что типографию в Донецке обстреляли управляемыми снарядами Excalibur

Последствия обстрела типографии в Кировском районе Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики сегодня обстреляли типографию в Кировском районе Донецка с помощью 155-миллиметровых управляемых активно-реактивных снарядов Excalibur. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Кировского района Донецка, с применением артиллерии калибром 155 мм стандарта НАТО. Установлено, что обстрел осуществлен с применением управляемых активно-реактивных снарядов M982 Excalibur, - говорится в сообщении.

Также эксперты уточнили, что ВФУ вели огонь с направления своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополь. Это зона ответственности 68-й отдельной егерьской бригады.

Зафиксировано возгорание и повреждения типографии по адресу: ул. Адыгейская, 14 А, также поврежден газопровод высокого давления.

Жертв удалось избежать.

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