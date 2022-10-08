Военные эксперты ДНР назвали бригаду ВСУ, причастную к ракетной атаке на Иловайск

Последствия обстрела Иловайска. Фото: СЦКК ДНР
Обстрел Иловайска американскими ракетами сегодня ночью велся с позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады, которой командует полковник Сергей Сирченко. Об этом сообщили представительстве ДНР в СЦКК.
- Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Иловайска с применением М-142 HIMARS, а также уточнили направление ведения огня, — сказано в сообщении.
По данным ведомства, огонь велся с позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады под командованием полковника Сергея Сирченко с северо-западного от Иловайска направления – из района южнее Селидово.
В результате обстрела повреждено железнодорожное полотно, восемь цистерн с горюче-смазочными материалами и административные здания ГП «Донецкая железная дорога» по улице Пролетарская, 55. Погибших и пострадавших, а также повреждений жилого фонда в результате обстрела не зафиксировано.
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