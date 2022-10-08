Военные эксперты ДНР назвали бригаду ВСУ, причастную к ракетной атаке на Иловайск

Последствия обстрела Иловайска. Фото: СЦКК ДНР

Обстрел Иловайска американскими ракетами сегодня ночью велся с позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады, которой командует полковник Сергей Сирченко. Об этом сообщили представительстве ДНР в СЦКК.

- Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Иловайска с применением М-142 HIMARS, а также уточнили направление ведения огня, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, огонь велся с позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады под командованием полковника Сергея Сирченко с северо-западного от Иловайска направления – из района южнее Селидово.

В результате обстрела повреждено железнодорожное полотно, восемь цистерн с горюче-смазочными материалами и административные здания ГП «Донецкая железная дорога» по улице Пролетарская, 55. Погибших и пострадавших, а также повреждений жилого фонда в результате обстрела не зафиксировано.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке после артиллерийского удара ВСУ загорелась типография

Пожарные Донецка пытаются погасить мощный огонь, который распространяется по всей площади типографии (подробнее)