В Донецке под украинским обстрелом погибли двое жителей

Последствия сегодняшнего обстрела Ленинского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Два мирных жителя погибли сегодня в Киевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, по улице Лиственной погибли два человека — мужчины 1970 и 1935 годов рождения, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Также в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что из-за ударов украинских боевиков в поселке Верхнеторецкое возле Ясиноватой ранена женщина.

ВСУ с самого утра подвергают обстрелам столицу. Ранее сообщалось о крупных пожарах в Кировском и Ленинском районах города. Горели типография и оптовая база. Также обстрелами повреждены несколько жилых домов, в том числе многоквартирные.

Также Иловайск в полночь подвергся ракетному удару из РСЗО HIMARS, повреждена ж/д инфраструктура, сгорели три цистерны с топливом.

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