Двадцать жителей ДНР получили премии «Команда Путина»

Владимир Тараненко и Руслан Осташко вручили награды. Фото: НД

Сегодня, 8 октября, на стадионе «Донбасс-Арена» в Донецке прошла церемония вручения премии «Команда Путина». Нагрудные знаки и грамоты получили рабочие, врачи, волонтеры, водители — 20 человек. Это люди, которые, несмотря на опасность и риск, выполняют свой профессиональный долг. Об этом сообщили в центральном штабе Народной Дружины.

Церемонию провели ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко и руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ДНР и Народной Дружины Владимир Тараненко.

- Вы каждый день рискуете своими жизнями во благо других. Врачи, электрики, волонтеры для нас — настоящие Герои. Спасибо вам большое. Вы сегодня получите премию «Команда Путина» и станете частью этой команды, — отметил, в частности, Тараненко.

Мероприятие организовано ОНФ с целью отметить труд тех, кто ежедневно, несмотря на опасность и риск, успешно работает на благо Родины. Впервые премия была вручена в Донецке в середине августа.

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