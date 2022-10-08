Площадь пожара в типографии Донецка достигло трех тысяч квадратных метров

В здании горят бумага и лакокрасочные изделия. Фото: Скриншот видео ДНР-онлайн

В Кировском районе Донецка подразделения МЧС ликвидируют пожар в типографии вследствие обстрела ВФУ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В 12.30 на линию «101» поступило сообщение о возгорании в здании типографии, расположенной в Кировском районе Донецка. Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные отделения. В 12.40 пожару был присвоен повышенный ранг - № 2. По результатам проведенной разведки установлено, что горят бумага и лакокрасочные изделия, - говорится в сообщении.

На данный момент площадь пожара составляет 3000 кв. м. На месте работают 4 пожарно-спасательных отделения, дополнительно следует специальная техника. Ликвидация продолжается. По оперативной информации погибших и пострадавших нет.

Напомним, что сегодня в полночь Иловайск подвергся ракетному удару из РСЗО HIMARS, повреждена ж/д инфраструктура, сгорели три цистерны с типливом.

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