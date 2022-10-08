В ЛНР отреагировали на обвинения Киевом в «коллаборационализме» за референдум о вхождении в состав России

Алексей Карякин назвал неважными толкования референдума президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: ЛИЦ

Председатель Общественной палаты (ОП) Герой ЛНР Алексей Карякин назвал неважными толкования референдума президентом Украины Владимиром Зеленским и обвинения СБУ.

СБУ за организацию референдума о вхождении ЛНР в состав РФ предъявила обвинения по статьям «Коллаборационистская деятельность» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» председателю ОП ЛНР, а также председателю Народного Совета Республики Денису Мирошниченко и его первому заместителю Дмитрию Хорошилову.

- На самом деле, мы реализовали свой гражданский долг, а как это пытается толковать Зеленский и его камарилья - вообще не важно. Официальный Киев уже давно не знает, как запугать жителей Донбасса, четко определивших свой вектор развития на будущее, - заявил Карякин.

Он также назвал заявления СБУ старыми песнями о главном или очередными обвинениями по надуманному поводу.

- Не говоря уж о том, что я со счету сбился с их бесконечными «пiдозрами» (предъявлениями подозрений), - иронизирует председатель ОП – Донбасс не сбить с выбранного пути. Мы считаем себя русскими людьми и продолжим интеграцию с другими регионами России. Эта «пiдозра» - лишь очередное признание и оценка проделанной работы. Служу Отечеству!

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