В ДНР на государственных заправках подорожало топливо

Новые цены на заправках РТК. Фото: РТК

Цены ГСМ на автозаправочных станциях «Республиканской топливной компании» («РТК») с сегодняшнего дня вновь повысились. Об этом сообщили на предприятии.

Так, бензин марок А-100, А-95 и А-92 подорожал на рубль и теперь стоит 66, 47 и 42 рубля за литр соответственно. Цены на дизельное топливо и газ также выросли до 58 и 28 рублей. В последний раз о подорожании топлива сообщалось в сентябре.

Тем временем, стоимость 95-го бензина на частных заправках достигает 50-51 рубля за литр. Кстати, в соседней Ростовской области бензин марок А-95 стоит 53-54 рубля, А-92 – около 48 рублей, дизтопливо – около 53 рублей, а газ – в пределах 21 рубля.

Напомним, что в сентябре на заправках в ДНР наблюдалась нехватка топлива. На это повлияло уничтожение обстрелами ВСУ четырех топливохранилищ, а также сбои в логистике. Позднее ситуацию после вмешательства властей удалось стабилизировать.

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