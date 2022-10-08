В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ пострадали двое мирных жителей

Последствия обстрела Старомихайловки на западе Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в СЦКК за истекшие сутки ВСУ 48 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 213 ракет, снарядов и мин.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Himars», «Ураган» и «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, танки, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Иловайск.

В результате обстрелов получили ранения двое гражданских лиц в Ленинском районе Донецка и Ясиноватой.

Повреждены 9 домостроений в Ленинском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Старомихайловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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