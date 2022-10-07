В ЛНР продлили сроки «школьных выплат» для семей с детьми, проживающих в обстреливаемых районах

Осенью родители школьников смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Луганской Народной Республик приняли решение продлить срок предоставления «школьных выплат» в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми, которые проживают в обстреливаемых районах. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

Там уточнили, что данные выплаты будут осуществляться на таких территориях до 1 ноября.

- Правительство продлило сроки «школьных выплат» до 1 ноября 2022 года для семей с детьми, проживающих на освобожденных территориях, где продолжаются боевые действия, - пояснили в Правительстве Республики.

Уточняется, что в перечень указанных территорий входят Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременской, Сватовский, Старобельский и Троицкий районы.

Отметим, что на конец сентября единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей смогли получить в ЛНР семьи 110 тысяч школьников.

Тем временем в ДНР заявили, что выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей должны получить все, кому положено. По словам руководителя Республики Дениса Пушилина, если родители школьников не будут успевать подать документы, то сроки оформления продлят.

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