«Очень важно наше единство»: Денис Пушилин вручил Рамзану Кадырову Звезду Героя ДНР

Лидер ДНР передал звезду Главе Чеченской Республики. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина
С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил Главе Чечни Рамзану Кадырову высшую государственную награду ДНР - Звезду Героя Донецкой Народной Республики. Церемония награждения прошла сегодня в Грозном. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Уточняется, что были также отмечены бойцы, отличившиеся в боях за освобождение Донбасса.
- На торжественном построении силовых структур Чеченской Республики, которое состоялось в военном городке Ханкала, наградил бойцов, отличившихся в ходе освобождения Донбасса, а также лично вручил Звезду Героя Донецкой Народной Республики Главе Чечни Рамзану Кадырову, - рассказал руководитель ДНР.
Денис Пушилин отметил мужество чеченских воинов, участвующих в спецоперации.
- Чеченские бойцы проявили себя как бесстрашные воины, понимающие важность победы над киевским режимом, который насаждает украинский национализм и терроризм, - подчеркнул он.
Лидер ДНР также подчеркнул, что их сила - в единстве.
- Впереди еще немало битв, и очень важно наше единство, которое ускорит победу России, - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
«Из народного ополчения была сформирована грозная сила»: В ЛНР празднуют 8-летие со дня создания оборонного ведомства Республики
Военнослужащих поздравило командование Народной милиции (подробнее)