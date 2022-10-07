«Очень важно наше единство»: Денис Пушилин вручил Рамзану Кадырову Звезду Героя ДНР

Лидер ДНР передал звезду Главе Чеченской Республики. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил Главе Чечни Рамзану Кадырову высшую государственную награду ДНР - Звезду Героя Донецкой Народной Республики. Церемония награждения прошла сегодня в Грозном. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Уточняется, что были также отмечены бойцы, отличившиеся в боях за освобождение Донбасса.

- На торжественном построении силовых структур Чеченской Республики, которое состоялось в военном городке Ханкала, наградил бойцов, отличившихся в ходе освобождения Донбасса, а также лично вручил Звезду Героя Донецкой Народной Республики Главе Чечни Рамзану Кадырову, - рассказал руководитель ДНР.

Денис Пушилин отметил мужество чеченских воинов, участвующих в спецоперации.

- Чеченские бойцы проявили себя как бесстрашные воины, понимающие важность победы над киевским режимом, который насаждает украинский национализм и терроризм, - подчеркнул он.

Лидер ДНР также подчеркнул, что их сила - в единстве.

- Впереди еще немало битв, и очень важно наше единство, которое ускорит победу России, - сказал он.

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