В ДНР определились с кандидатурами на пост сенаторов в Совет Федерации РФ

Совет Федерации РФ. Фото: council.gov.ru

ДНР направила в Совет Федерации России заявки по кандидатам в сенаторы от Республики. Об этом сообщил журналистам ТАСС временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Мы по сенаторам подали кандидатов, но это процесс не однодневный, безусловно, проводятся консультации, поэтому чуть позже мы узнаем имена, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР намерены максимально быстро завершить все необходимые законодательные процедуры, которые связаны с избранием сенаторов в Совет Федерации РФ. Как заявил председатель Народного Совета Республики Владимир Бидевка, в российский парламент от Донецкой Народной Республики войдут два сенатора - по одному представителю от законодательной и исполнительной ветвей власти. К их выбору подойдут со всей ответственностью, поскольку на них будет возложена очень ответственная задача по представлению Республики перед всей Российской Федерацией.

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