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Общество7 октября 2022 11:23

ДНР совершила переход на официальные курсы валют Банка России

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального республиканского банка
Ирина ДМИТРИЕВА
Республика интегрируется в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ

Республика интегрируется в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ

Фото: Артем КИЛЬКИН

С 6 октября Центральный Республиканский банк Донецкой Народной Республики лишен полномочий устанавливать официальные курсы валют, банковских металлов, а также выставлять ключевую ставку. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Там пояснили, чем конкретно теперь стоит руководствоваться жителям Республики.

- Необходимо руководствоваться официальными курсами и ключевой ставкой, установленными Банком России, - проинформировали в ЦРБ.

Напомним, ранее сообщалось, какие изменения в республиках Донбасса произойдут после принятия в состав России. Так, известно, что установлен переходный период для интеграции ДНР в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также для урегулирования вопросов исполнения воинской обязанности и несения воинской службы на территории Республики. Он продлится три с лишним года - до 1 января 2026 года.

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