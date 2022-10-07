Во время съемок репортажа в Песках был ранен российский военкор телеканала RT

Журналист получил ранение на ранее освобожденной территории Республики. Фото: УНМ ДНР

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли восемь населенных пунктов ДНР, выпустив в их направлении 212 боеприпасов. Ударам украинской армии подверглись Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск и другие населенные пункты. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Наблюдатели уточнили, что противник использовал при обстрелах высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM производства США, неуправляемые авиационные ракеты, ствольную артиллерию, в том числе натовского образца, и минометы.

Не обошлось без жертв - вследствие обстрелов погиб один мирный житель, еще пять были ранены. Среди пострадавших оказался журналист российского телеканала RT. Он получил ранение во время съемок репортажа в районе ранее освобожденных Песок.

Сообщается также, что огнем ВСУ были повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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