Под удар ВСУ попал микрорайон Боссе в Донецке, ранена девушка

Последствия утреннего обстрела Ленинского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня утром вооруженные формирования Украины нанесли удар по тыловому микрорайону Донецка, расположенному в Ленинском районе, - Боссе. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате обстрела пострадала девушка.

- Ранена девушка 1991 года рождения, - проинформировал мэр.

По данным СЦКК, противник вел огонь из артиллерии калибром 155 мм со стороны подконтрольной ему Новомихайловки. По словам мэра, в результате обстрела Ленинского района пострадали 5 частных домовладений.

- Повреждения получили стены, кровля, остекление, газовая труба, легковой автомобиль, - уведомил он.

Напомним, вчера ВСУ выпустили по тыловому Пролетарскому району Донецка высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства. Однако средства ПВО Республики сработали на опережение и сбили ее.

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