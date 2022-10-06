В ДНР для оформления выплаты компенсаций ввели понятия полной или частичной утраты имущества

Многие жители лишились из-за войны всего. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике для оформления выплаты компенсаций ввели понятия полной или частичной утраты имущества вследствие боевых действий. Соответствующее постановление принял Государственный комитет обороны ДНР.

Уточняется, что от назначенной категории зависит сумма денежной помощи, которую выделит государство. Частичной потерей признана утрата не менее 3-х предметов первой необходимости. За это выплатят 50 тысяч рублей. За полную потерю имущества должна быть назначена сумма в 100 тысяч рублей.

Предметами первой необходимости считается минимальный набор непродовольственных товаров для жизнеобеспечения человека. Ими могут быть холодильник, кухонная плита, мебель, телевизор, бойлер, насос для воды и другое.

Отметим также, что власти запретили Центральному республиканскому банку брать плату за открытие банковского счета и операции по нему для получателей таких компенсаций. Кроме того, эти выплаты не будут облагаться подоходным налогом. Деньги на таких счетах могут храниться бессрочно.

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