В ЛНР приобрели жилье для 16 семей, лишившихся крова из-за боевых действий

При содействии властей пострадавшие жители получили благоустроенные дома и квартиры. Фото: minstroy-dnr.ru

В ЛНР приобрели новое жилье для 16 семей, лишившихся своего крова в результате боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики.

- При содействии администраций городов и районов ЛНР 16 семей, дома которых были полностью разрушены в результате боевых действий в 2014-2015 годах, получили благоустроенные дома и квартиры, - проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что мэрия Краснодона и Краснодонского района помогла в приобретении жилья четырем семьям, получившим в собственность три дома и квартиру. В Перевальском районе для пострадавших были куплены четыре квартиры, в Лутугинском - дома и две квартиры. В Красном Луче администрация содействовала покупке двух квартир, в Кировске и Луганске для жителей были приобретены благоустроенные дома, а в Стаханове для тех, кто потерял жилье, купили квартиру.

Сообщается, что средства на приобретение недвижимости были выделены в рамках государственной программы, предусматривающей обеспечение жильем владельцев разрушенных домов. В текущем году планируется покупка еще 28 объектов недвижимости.

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