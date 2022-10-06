ВСУ выпустили по тыловому Пролетарскому району Донецка высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM

Средства ПВО Республики сработали на опережение и сбили ракету. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня днем вооруженные формирования Украины выпустили по тыловому Пролетарскому району Донецка высокоскоростную противорадиолокационную ракету. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

- По данным СЦКК украинские каратели вновь произвели обстрел Донецка с использованием вооружения предоставляемого странами НАТО. Так по Пролетарскому району выпущена 1 ракета AGM-88 HARM, - проинформировал он.

Уточняется, что удар был зафиксирован в 12:28 со стороны населенного пункта Комар.

- Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, - заявил мэр.

Отмечается также, что во время обстрела Пролетарского района Донецка (поселок шахты №6 «Красная звезда») было повреждено остекление в здании районного участка водопроводно-канализационных сетей.

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