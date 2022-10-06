В Донецк доставили почти 170 единиц коммунальной техники из Москвы

Городу передали автокран, тракторы, самосвалы, поливальные машины и многое другое. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Правительство Москвы на правах шефов передало столице ДНР почти 170 единиц коммунальной техники. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Он отметил, что россияне продолжают оказывать неоценимую поддержку городу.

- Сегодня в Донецк прибыло 168 единиц коммунальной техники, которая будет распределена по всем районам, - заявил мэр.

Уточняется, что городу передали автокран, тракторы, самосвалы, поливальные машины и другое. Алексей Кулемзин поблагодарил всех причастных за помощь.

- От себя лично и всех горожан хочу выразить огромную благодарность всем тем людям, которые помогают нам восстанавливать родной Донецк, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что восстановить дома и предприятия Донбасса помогут специалисты из России. Они продолжают налаживать обеспечение людей водой, медоборудованием и медикаментами, а также занимаются восстановлением разрушенного боевыми действиями жилого фонда и инфраструктурных объектов в ДНР и ЛНР.

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