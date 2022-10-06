Житель ЛНР погиб, пытаясь прочистить печь перед зимними холодами

Предположительно, дым от печи пошел в помещение по причине слабой тяги. Фото: МЧС ЛНР

Житель села Македоново в Лутугинском районе погиб, пытаясь прочистить печь перед зимой. Мужчина скончался от отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там рассказали, что к спасателям обратилась родная сестра погибшего, которая обнаружила его без признаков жизни. Как выяснилось при расследовании, 35-летний мужчина проживал сам в частном доме.

- Перед началом отопительного сезона подготовил твердотопливную печь: прочистил дымоходные каналы от сажи, замазал трещины. Вечером 4 октября созванивался с сестрой, а в среду утром на телефонные звонки уже не реагировал, - заявили в ведомстве.

Женщина бросилась к дому брата, и через окно увидела его лежащим на кровати. Выбив стекло, она попала внутрь и вытащила мужчину на свежий воздух. Однако было слишком поздно - прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

По всему дому остро ощущался запах гари.

- Возможно, дым пошел в помещение по причине слабой тяги, - выдвинули предварительную версию случившегося в МЧС.

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