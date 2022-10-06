В ЛНР полностью подготовили жилой фонд к отопительному сезону

В домах жителей будет тепло Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Луганской Народной Республике подготовили к подаче теплоносителя котельные городов и районов, отапливающие социально значимые объекты и жилой фонд. Из 1160 котельных 1084 прошли остановочный ремонт и сейчас полностью готовы к работе. Об этом сообщили в Правительстве ЛНР со ссылкой на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

- Все котельные государственного унитарного предприятия «Луганскгаз», включая те, от которых отапливается многоквартирный жилой фонд, подготовлены на 100%. Подготовка тепловых коммуникаций выполнена на 99,5%, к транспортировке теплоносителя подготовлено 566,85 километров тепловых сетей, - проинформировали власти.

Уточняется, что в ходе выполнения ремонтных работ тепловики заменили почти 26 километров аварийных участков трубопроводов. Сообщается также, что готовность объектов социальной сферы к зиме составляет в Республике 95,5%.

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