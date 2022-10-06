В ДНР сторонниками партии «Единая Россия» стали свыше 13 тысяч активистов

Партия приобретает все большее число сторонников. Фото: сайт Главы ДНР

Все больше сторонников приобретает Всероссийская политическая партия «Единая Россия» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин на заседании Генсовета «ЕР».

Он напомнил, что в июле было достигнуто соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между общественным движением «Донецкая Республика» и «Единой Россией».

- Уже три тысячи активистов движения стали членами партии, более 13,5 тысяч являются ее сторонниками и 43 тысячи заявлений передано на членство в «Единую Россию», - заявил врио Главы ДНР.

Отметим, что Всероссийская политическая партия «Единая Россия» создаст региональные отделения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. На должность секретаря донецкого отделения партии выдвинули кандидатуру Дениса Пушилина. Аналогичную должность в Луганске предложили занять председателю Народного Совета ЛНР Денису Мирошниченко.

- Каждый наш шаг направлен на достижение целей - только вперед, только с Россией. Впереди очень много работы, но нас точно не испугать трудностями, - прокомментировал это предложение Денис Пушилин.

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