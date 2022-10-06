Союзные силы уничтожили еще одну гаубицу М777 натовского образца в Донбассе

Войска русской коалиции планомерно вытесняют ВСУ с их позиций Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины лишились в Донбассе еще одной 155-мм гаубицы производства США. Она была уничтожена в ходе боев союзными силами. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в результате нанесенных ударов была поражена живая сила и военная техника противника.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, РСЗО «Град», пять бронемашин и три БпЛА, - заявили в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции также добавили, что потери в живой силе противника составили до 60 человек.

Тем временем в Луганской Народной Республике сообщили, что защитникам ЛНР удалось ликвидировать до 70 украинских боевиков.

- Уничтожено до 70 человек личного состава, 1 танк, 4 бронетранспортера, 2 укрепленные огневые точки, 10 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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