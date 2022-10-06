В Кировске на территории школы из-за проседания почвы опрокинулся бетоновоз

Во избежание возгорания спасатели перекрыли утечку солярки из топливной системы и около часа смывали дизтопливо с узлов и агрегатов бетоносмесителя. Фото: МЧС ЛНР

На территории школы №1 в городе Кировск в ЛНР произошло ЧП - из-за проседания почвы под колесами здесь опрокинулся автобетоносмеситель «Howo». Из машины начало вытекать дизельное топливо, что создало угрозу пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Там отметили, что инцидент произошел на улице Войкова. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательной части выяснили, что бетоновоз двигался в сторону школы, где в данное время ведется капитальный ремонт.

Уже по пути следования, на территории учебного заведения, под колесами машины просела почва. Образовался провал глубиной около полуметра, куда провалился задний мост автомобиля, и бетоновоз перевернулся на бок.

К счастью, водитель не пострадал и смог сам выбраться из машины. Однако из бака начало вытекать дизтопливо.

- Во избежание возгорания спасатели перекрыли утечку солярки из топливной системы и около часа смывали дизтопливо с узлов и агрегатов бетоносмесителя, - рассказали в МЧС.

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