Под обстрелами ВСУ в ДНР за сутки погибли трое и были ранены шесть мирных жителей

Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. Сообщается, что в Кировском районе Донецка была ранена женщина 1952 года рождения.

- Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 5 октября 2022 года составляет 9 человек, из них один подросток (3 погибли, 6 ранены), - проинформировали наблюдатели.

Известно также, что в Кировском районе столицы зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом по улице Ушакова, 70. А в прифронтовом поселке Старомихайловка на западе Донецка пострадали частные жилые дома по улице Котовского, 15 «а», 17 и 28.

- Обстрелы города Донецка со стороны ВФУ осуществлены из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе убивать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, - заявили в СЦКК ДНР.

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