В Донецке в результате обстрела погиб 17-летний студент биофака Никита Никитин

Погибший студент Никита Никитин. Фото: «Донбасс решает»

Сегодня, 5 октября, погиб студент первого курса биологического факультета Донецкого национального университета Никита Никитин. Украина разбила прямым попаданием его дом в Старомихайловке, что на западе Донецка. Об это сообщил телеграм-канал «Донбасс решает».

- Будучи школьником, он целенаправленно готовился для учебы на нашем факультете, интересовался событиями и будущей научной работой. Это огромная утрата для всех, кто знал этого парня, - рассказал заведующий кафедрой биофака Донецкого национального университета Андрей Сафонов.

«КП» сообщала, что в Донецке в районе Шахтерской площади, что в Киевском районе, ранены трое мирных жителей. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, там поврежден высотный многоквартирный дом. В Киевском районе от обстрела ВСУ также пострадала школа № 65. В ее здании повреждены восемнадцать окон.

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