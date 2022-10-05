В ДНР для вакцинации детей от коронавируса поступила вакцина «Спутник М»

Гуманитарный конвой из России. Фото: МЗ ДНР

Сегодня, 5 октября, в составе гуманитарного конвоя из России поступила вакцина от коронавируса для детей «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»). Об этом сообщил руководитель Минздрава ДНР Дмитрий Гарцев.

Министр здравоохранения ДНР напомнил, что вакцинировать детей можно в возрасте от 12 до 17 лет.

Для учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики прибыли в Донецк в составе гумконвоя из Российской Федерации 150 тонн груза.

- Для предупреждения прогнозируемого роста заболеваемости в осенне-зимний период в ближайшее время в учреждения будет распределена вакцина для профилактики гриппа и COVID-19, - рассказал Дмитрий Гарцев.

На сегодня в ДНР ситуация с распространением COVID-19 носит контролируемый характер, однако в свете мировых прогнозов ожидается новая волна заболеваемости, ввиду чего Минздрав активно проводит прививочную кампанию российскими вакцинами.

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