В ДНР из России доставили 150 тонн гуманитарной помощи для больниц

Дмитрий Гарцев. Фото: МЗ ДНР

Сегодня, 5 октября, 150 тонн груза для учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики прибыли в Донецк в составе гуманитарного конвоя из Российской Федерации. Об этом сообщил руководитель Минздрава ДНР Дмитрий Гарцев.

- Для предупреждения прогнозируемого роста заболеваемости в осенне-зимний период в ближайшее время в учреждения будет распределена вакцина для профилактики гриппа и COVID-19, - рассказал Дмитрий Гарцев.

Отдельное внимание уделено детям Республики, для вакцинации которых получена вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»). Отметим, что вакцинировать детей можно в возрасте от 12 до 17 лет.

На сегодня в ДНР ситуация с распространением COVID-19 носит контролируемый характер, однако в свете мировых прогнозов ожидается новая волна заболеваемости, ввиду чего Минздрав активно проводит прививочную кампанию российскими вакцинами.

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