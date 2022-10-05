Между ЛНР и Россией упразднили таможню

Таможенная граница между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией приобрела статус административной. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета ЛНР.

- Событие для нашей Республики поистине историческое, долгожданное. Знаю, что все жители ЛНР ждут упразднения пунктов пропуска. Однако не все так быстро. Конечно, мы к этому придем. Сейчас главная задача обеспечить режим безопасности и не допустить нанесения ущерба экономике как ЛНР, так и экономике России, потому что мы теперь единое целое, - прокомментировал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Республики Юрий Афанасьевский.

По его словам, в связи с отличиями в таможенном законодательстве Луганской Народной Республики и Российской Федерации определен так называемый переходный период для урегулирования основных вопросов таможенных правоотношений.

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