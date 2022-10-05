В Мариуполе в следующем году откроется обновленный аэропорт

Фото: Телеграм Виталия Хоценко

В Мариуполе аэропорт восстановят до конца 2023 года - он будет как гражданским, так и военным. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на премьер-министра ДНР Виталия Хоценко.

На сегодня территория мариупольского аэропорта, простаивающего с 2014-го, разминирована. Специалисты разрабатывают проект восстановления всего комплекса аэропорта города Мариуполя.

- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Шакирзянович Хуснуллин поставил задачу перед строителями и нами: обследовать аэропорт и аэродром. И установить оптимальный вариант восстановления авиационного транспортного узла. Если можно само здание аэропорта реконструировать или капитально отремонтировать, то после разработки соответствующего проекта, за это надо браться. Если нет, то снести – и построить новое здание гражданского аэровокзала, - прокомментировал Хоценко.

Премьер добавил, что взлетные полосы мариупольского аэропорта будут модернизированы.

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