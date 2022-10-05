Фото: ДАН

В Донецке из-за обстрелов ВСУ укоротили схему движения трамвая по первому маршруту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В связи с опасностью боевых действий на участке: ул. Экономическая – пр. Киевский, временно укорочена схема движения трамвайного маршрута № 1. В ближайшее время трамваи будут следовать от ДМЗ до улицы Молодых Шахтеров, - говорится в сообщении.

В Донецке в районе Шахтерской площади ранены трое мирных жителей. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, там поврежден высотный многоквартирный дом. Сегодня ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка 155-миллиметровыми снарядами (стандарт НАТО).

Ранее сообщалось, что в Киевском районе от обстрела пострадала школа № 65. В ее здании повреждены восемнадцать окон. Украинские боевики ведут огонь по жилым кварталам и объектам жизнеобеспечения города.

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