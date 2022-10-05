Последствия обстрела средней школы №65 в Киевском районе Донецка. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

Сегодня, 5 октября, в Донецке в районе Шахтерской площади ранены трое мирных жителей. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По данным Штаба территориальной обороны ДНР, в районе Шахтерской площади повреждения получил высотный многоквартирный дом.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - обратились к жителям в штабе.

Сегодня ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка 155-миллиметровыми снарядами (стандарт НАТО).

Ранее Алексей Кулемзин сообщал, что в Киевском районе от обстрела пострадала школа № 65. В ее здании повреждены восемнадцать окон.

За прошедшие сутки ВСУ 49 раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 193 боеприпаса. В результате два мирных жителя погибли в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Ранены мужчина в Кировском районе Донецка, и подросток в Червоногвардейском районе Макеевки.

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