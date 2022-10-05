ВСУ второй раз обстреляли Киевский район Донецка, повреждена 65-я школа

ВСУ каждый день стреляют по школам ДНР. Фото: СЦКК

Сегодня, 5 октября, вооруженные формирования Украины второй раз за день обстреляли Киевский район Донецка. В общей сложности, по данным СЦКК, они выпустили восемь 155-миллиметровых снарядов.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в Киевском районе от обстрела пострадала школа № 65. В ее здании повреждены восемнадцать окон.

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 49 раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории почти двести боеприпасов. В результате два мирных жителя погибли в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Ранены мужчина в Кировском районе Донецка, и подросток в Червоногвардейском районе Макеевки.

Повреждены пять домостроений в Кировском районе Донецка, Горловке и Червоногвардейском районе Макеевки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры. Украинские боевики бьют по скоплениям людей.

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