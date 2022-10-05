Граница между ДНР и Россией приобрела статус административной границы. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- В связи с опубликованием и вступлением в силу Федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта» с 05.10.2022 Государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Так, с сегодняшнего дня таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска «Успенка - Матвеев-Курган», «Мариновка - Куйбышево», «Новоазовск - Весело-Вознесенка» и «Иловайск» не осуществляются. Таможенные процедуры прекращены 10.15.

Остался только паспортный контроль и проверка на запрещенные к обороту предметы (оружие и прочее).

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