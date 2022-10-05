Жители ДНР и ЛНР на референдуме проголосовали за присоединение к России Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности Главы нового субъекта России - Донецкой Народной Республики.

- Назначить Дениса Владимировича Пушилина временно исполняющим обязанности Глав ДНР до вступления в должность лица, избранного Главой ДНР, - говорится в тексте документа.

Указ опубликован сегодня, вступил в силу со дня подписания - 4 октября.

Врио Главы ЛНР Владимир Путин назначил Леонида Пасечника.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в Российскую Федерацию ДНР и ЛНР и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

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