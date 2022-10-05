Президент России подписал законы о принятии ДНР и ЛНР в состав РФ

Жители ДНР и ЛНР на референдуме проголосовали за присоединение к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в Российскую Федерацию ДНР и ЛНР и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Документы опубликованы сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Президент России Владимир Путин своим указом назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности Главы нового субъекта России — Донецкой Народной Республики.

- Назначить Дениса Владимировича Пушилина временно исполняющим обязанности Глав ДНР до вступления в должность лица, избранного Главой ДНР, — сказано в тексте.

Указ опубликован сегодня, вступил в силу со дня подписания — 4 октября.

Временно исполняющим обязанности Главы ЛНР Владимир Путин назначил Леонида Пасечника.

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