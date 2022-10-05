«Вы сражаетесь за умы и души наших детей»: Глава ДНР поздравил учителей с профессиональным праздником

В переломное время учителя заслуживают особых слов благодарности. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 5 октября, Глава ДНР Денис Пушилин поздравил учителей с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте руководителя Республики.

- Каждому из нас, сколько бы нам ни было лет, есть за что сказать спасибо учителям. А в это переломное время вы заслуживаете особых слов благодарности: за ваше самоотверженное служение, за стойкость и патриотизм. Вы сражаетесь за умы и души наших детей. Чтобы они росли, зная, что такое добро и зло, кто они и каковы их корни, почему нужно любить Родину, - отметил Пушилин.

Он выразил особую признательность учителям, готовившим своих воспитанников к участию во всероссийских конкурсах, олимпиадах. Наши дети достойно показывают себя на самых престижных российских площадках.

- В полной мере вы продемонстрировали свою гражданскую позицию в ходе референдума о вхождении ДНР в состав России. Многие из вас, несмотря на опасность, приняли непосредственное участие в его организации и мужественно выполняли свой гражданский долг, - подчеркнул Глава ДНР.

Он пожелал учителям сил, здоровья и счастья.

- Пусть все то добро, которое вы даете детям, возвращается вам сторицей! – отметил Денис Пушилин.

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