Премьер-министр России вручил награду учительнице русского языка из ЛНР

Ольгу Бабичеву отметили за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу. Фото: Правительство ЛНР

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отметил благодарностью Правительства России педагога из Свердловска Ольгу Бабичеву. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

Там отметили, что награда ей была вручена в канун профессионального праздника всех педагогов - Дня учителя. А сама церемония вручения правительственных наград в образовательной сфере за 2022 год прошла в Зале наград Дома Правительства.

- За заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу благодарностью Правительства Российской Федерации награждена Бабичева Ольга Владимировна - учитель русского языка и литературы государственного общеобразовательного учреждения Луганской Народной Республики «Свердловская специализированная школа № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии», - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, пятидесяти лучшим педагогам ДНР выплатят премию в размере 50 тысяч рублей за их достижения в работе. Соответствующий указ подписал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Выплаты будут производиться к Дню учителя.

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